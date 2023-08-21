У Підмосков’ї потужну пожежу гасять десятки людей: відео

Пожежа спалахнула вже до серйозних масштабів

Крім атак невідомих безпілотників, російське Підмоскв’є продовжують кошмарити і масштабні пожежі. Один із них 21 серпня стався у Богородському окрузі.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

За даними пропагандистів, там спалахнув склад із лакофарбовими виробами на площі 2 тисячі квадратних метрів.

"На місці працюють понад 130 фахівців та 38 одиниць техніки . Також приведені в готовність гелікоптери Мі-8 МНС росії та МАЦ", — повідомляють російські МНСники.

Вогонь продовжив ширитися і вже згодом огортав площу 3 тисячі квадратних метрів і для ліквідації пожежі довелося задіяти два вертольоти.

"Гасіння ускладнює високе пожежне навантаження складу, оскільки всередині знаходяться лакофарбові вироби, крім того складне планування будівлі", — скаржаться пожежники.

Раніше ми писали про те, що атака невідомих БПЛА 21 серпня наробила галасу в Москві. Уламки літальних апаратів там падали на людей, а сам вибух стався неподалік будинку відомої російської пропагандистки маргарити симоньян. Вона, до речі, сама й розкрила цю інформацію про себе.