Горить москва: в одному з районів потужна пожежа, з’явилися відео та фото

Дим видно за кілька кілометрів

В росії триває низка вогненебезпечних інцидентів. На цей раз вогонь спалахнув у Москві.

Так, за даними місцевих Telegram-каналів, біля Площі трьох вокзалів горять складські приміщення. Дим від пожежі вже огорнув усю округу і піднімається високо в небо.

До місця подій вже поспішили пожежники, а дим все продовжує поширюватися і його вже видно за кілька кілометрів від джерела спалаху.

За попередніми даними, полум’я поширилося на 600 квадратних метрів складських приміщень, які розташовані за Ленінградським вокзалом.

"Пожежі присвоєно підвищений ранг", — кажуть місцеві пабліки.

Даних про загиблих чи постраждалих наразі не надходило. Ліквідацією займання вже займаються місцеві МНСники.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 29 серпня в росії також відбулася і авіакатастрофа. Там розбився вертоліт ФСБ із трьома членами екіпажу. Нікому вижити не вдалося.

Також ми повідомляли, що у Підмосков’ї потужно спалахнув склад хімії. Жителі у різних куточках Нахабіно скаржилися на характерний запах гару та диму.