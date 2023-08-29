В росії впав вертоліт Мі-8: що відомо про жертви (відео)

Ніхто не вижив

В росії відбулася чергова авіакатастрофа. Лише минулого тижня там звалився з неба літак із пригожиним, а вже у вівторок, 29 серпня, повідомляють про падіння вертольота Мі-8.

За даними росЗМІ, на борту могли перебувати 3 особи. Попередньо вони загинули.

Російські Telegram-пабліки уточнюють, що аварія сталася в селищі Прудний Сосновського району Челябінської області.

Популярний російський паблік "Baza", посилаючись на власні джерела стверджує, що борт, що впав, належав ФСБ рф.

"Вертоліт проводив тренувальний політ. Пілоти відпрацьовували маневр "зліт-посадка". За уточненими даними, на борту перебували 3 людини. Усі вони загинули", — йдеться у повідомленні.

Попередня причина катастрофи – відмова техніки.

Наразі тіла всього екіпажу вже виявлено. На місце аварії прибули рятувальники

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в росії офіційно заявили, що ватажок ПВК "Вагнера" євген пригожин загинув внаслідок авіакатастрофи.

Також ми повідомляли про те, що неподалік Польщі впав російський військовий літак.