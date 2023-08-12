Неподалік Польщі впав російський військовий літак: екіпаж не вижив

Повідомляється, що літак упав через технічні проблеми

У російській Калінінградській області під час виконання навчального польоту розбився бойовий літак Су-30.

Як інформують російські ЗМІ із посиланням на заяву Західного військового округу, екіпаж літака не вижив.

"12 серпня при виконанні навчально-тренувального польоту в Калінінградській області зазнав аварії в безлюдній місцевості літак Су-30. Політ виконувався без боєкомплекту. Екіпаж літака загинув", — йдеться у повідомленні.

Як відомо, Су-30 є винищувачем покоління 4+, тобто має бути порівнянний за можливостями з європейським Eurofighter Typhoon або французьким Dassault Rafale. Вартість одного такого літака стартує з 50 мільйонів доларів, а на озброєнні росії стоїть близько 120 одиниць.

Під час вторгнення в Україну таких було збито 11 одиниць, ще 4 було знищено під час атаки на аеродром Саки (Крим) у серпні 2022 року.

Калінінградська область це найзахідніший регіон росії, який є ексклавом, що межує з Польщею і Литвою.

Як повідомлялося раніше, вдень 12 серпня в районі мосту через Керченську протоку сталося сильне "задимлення", також повідомлялося про роботу ППО. Рух по мосту було перекрито.