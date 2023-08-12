Неподалік Польщі впав російський військовий літак: екіпаж не вижив
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Повідомляється, що літак упав через технічні проблеми
У російській Калінінградській області під час виконання навчального польоту розбився бойовий літак Су-30.
Як інформують російські ЗМІ із посиланням на заяву Західного військового округу, екіпаж літака не вижив.
"12 серпня при виконанні навчально-тренувального польоту в Калінінградській області зазнав аварії в безлюдній місцевості літак Су-30. Політ виконувався без боєкомплекту. Екіпаж літака загинув", — йдеться у повідомленні.
Як відомо, Су-30 є винищувачем покоління 4+, тобто має бути порівнянний за можливостями з європейським Eurofighter Typhoon або французьким Dassault Rafale. Вартість одного такого літака стартує з 50 мільйонів доларів, а на озброєнні росії стоїть близько 120 одиниць.
Під час вторгнення в Україну таких було збито 11 одиниць, ще 4 було знищено під час атаки на аеродром Саки (Крим) у серпні 2022 року.
Калінінградська область це найзахідніший регіон росії, який є ексклавом, що межує з Польщею і Литвою.
Як повідомлялося раніше, вдень 12 серпня в районі мосту через Керченську протоку сталося сильне "задимлення", також повідомлялося про роботу ППО. Рух по мосту було перекрито.