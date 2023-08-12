Неподалеку от Польши упал российский военный самолет: экипаж не выжил

Сообщается, что самолет упал из-за технических проблем

В российской Калининградской области во время выполнения учебного полета разбился боевой самолет Су-30.

Как информируют российские СМИ со ссылкой на заявление Западного военного округа, экипаж самолета не выжил.

"12 августа при выполнении учебно-тренировочного полета в Калининградской области потерпел крушение в безлюдной местности самолет Су-30. Полет выполнялся без боекомплекта. Экипаж самолета погиб", — говорится в сообщении.

Как известно Су-30 является истребителем поколения 4+, то есть должен быть сопоставим по возможностям с европейским Eurofighter Typhoon или французским Dassault Rafale. Стоимость одного такого самолета стартует с 50 миллионов долларов, а на вооружении россии таковых стоит около 120 единиц.

Во время вторжения в Украину таковых было сбито 11 единиц, еще 4 были уничтожены во время атаки на аэродром Саки (Крым) в августе 2022 года.

Калининградская область это самый западный регион рф, который представляет собой эксклав, граничащий с Польшей и Литвой.

Как сообщалось ранее, днем 12 августа в районе моста через Керченский пролив произошло сильное "задымление", также сообщалось о работе ПВО. Движение по мосту было перекрыто.