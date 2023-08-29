В россии рухнул вертолет Ми-8: что известно о жертвах (видео)

Никто не выжил

В россии произошла очередная авиакатастрофа. Только на прошлой неделе там свалился с неба самолет с пригожиным, а уже во вторник, 29 августа, сообщают о падении вертолета Ми-8.

По данным росСМИ, на борту могли находиться 3 человека. Предварительно все они погибли.

Росcийские Telegram-паблики уточняют, что авария произошла в посёлке Прудный Сосновского района Челябинской области.

Популярный российский паблик "Baza", ссылаясь на собственные источники утверждает, что упавший борт принадлежал ФСБ рф.

"Вертолет проводил тренировочный полет. Пилоты отрабатывали маневр "взлет-посадка". По уточненным данным, на борту находились 3 человека. Все они погибли", — говорится в сообщении.

Предварительная причина крушения — отказ техники.

В настоящий момент тела всего экипажа уже обнаружены. На место аварии прибыли спасатели

Напомним, ранее мы писали о том, что в россии официально заявили, что главарь ЧВК "Вагнера" евгений пригожин погиб в результате авиакатастрофы.

Также мы сообщали о том, что неподалеку от Польши упал российский военный самолет.