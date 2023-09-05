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В россии загорелся нефтеперабатывающий завод одной из крупнейших компаний рф (видео)

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Над заводом поднимается столб дыма Новость обновлена 05 сентября 2023, 11:24
Над заводом поднимается столб дыма. Фото Коллаж

На этом предприятии в июле уже был пожар

В россии ежедневно вспыхивают новые мощные пожары — вечером 4 сентября пылало в москве возле Ленинградского вокзала, во вторник произошел пожар на предприятии в городе Дзержинск Нижегородской области.

Об этом пишут росСМИ. Возгорание произошло на предприятии "Сибур-Нефтехим".

Над местом пожара поднялся столб густого черного дыма. Он был виден даже с окраин Нижнего Новгорода. На место прибыло несколько пожарных машин, но оказалось, что происходит факельное горение смеси кислорода и окиси углерода в наружной технологической установке.

В "СИБУР-Нефтехим" заявили, что ничего страшного не происходит, но в шататном порядке произошла остановка производства. Причина — снижение подачи кислорода и технических газов внешним поставщиком. На данный момент факельная установка временно переведена в режим интенсивного дымного горения.

Сибур-Нефтехим на карте

Для справки: "Сибур-Нефтехим" — крупнейшая нефтехимическая компания Нижегородской области и одна из самых крупных в России. В июле там уже был пожар — горела производственная установка.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что 1 сентября в москве вспыхнул огромный пожар. В части аэропортов столицы отменяли и даже задерживали рейсы.

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