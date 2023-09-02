Город накрыл густой дым: в Санкт-Петербурге вспыхнул мощный пожар (фото и видео)

Возгорание тушат 80 человек

В россии ни дня не обходится без масштабных пожаров — 1 сентября что-то мощно пылало в москве. А уже с утра в субботу, 2 сентября, эстафету перенял Санкт-Петербург, там загорелся хладокомбинат.

Об этом сообщают росСМ. Над местом пожара в поселке Металлострой в Колпинском районе Петербурга, поднимаются клубы густого черного дыма, который видно из разных уголков города.

Поселок Металострой на карте

В городе сильное задымление

Огонь охватил площадь в 1400 квадратных метров. К тушению привлечены более 80 человек, пожару присвоен второй ранг сложности. Информации о причинах возгорания и возможных пострадавших пока нет.

В МЧС рф заявили, что пожар локализован. Очаги возгорания продолжают тушить.

Судя по виде с места, которые снимают местные жители, пожар разгулялся не на шутку. Над хладокомбинатом поднимается очень плотный дым, который уходит высоко в небо и накрывает город.

Стоит отметить, что "огненные инциденты" происходят в россии чуть-ли не ежедневно. Причем, часто пылает в москве — 29 августа возле Площади трёх вокзалов в российской столице горели складские помещения. Пламя распространилось на 600 квадратных метров.

Ранее "Телеграф" рассказывал о пожаре в Подмосковье. На строительном рынке в поселке Нахабино, который расположен в 16 километрах от российской столицы загорелся склад с лакокрасочными материалами.