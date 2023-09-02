Місто накрив густий дим: у Петербурзі спалахнула потужна пожежа (фото та відео)

Загоряння гасять 80 осіб

У росії жодного дня не обходиться без масштабних пожеж — 1 вересня щось потужно палало в Москві. А вже з ранку в суботу, 2 вересня, естафету перейняв Санкт-Петербург, там спалахнув холодокомбінат.

Про це повідомляють росСМ. Над місцем пожежі у селищі Металострой у Колпинському районі Петербурга здіймаються клуби густого чорного диму, який видно з різних куточків міста.

Селище Металострой на карті

У місті сильне задимлення

Вогонь охопив площу 1400 квадратних метрів. До гасіння залучено понад 80 осіб, пожежі присвоєно другий ранг складності. Інформації про причини займання та можливих постраждалих наразі немає.

У МНС росії заявили, що пожежа локалізована. Вогнища займання продовжують гасити.

Судячи з місця, які знімають місцеві жителі, пожежа розгулялася не на жарт. Над холодокомбінатом здіймається дуже щільний дим, що йде високо в небо та накриває місто.

Варто відзначити, що "вогненні інциденти" відбуваються в росії мало не щодня. Причому часто палає в москві — 29 серпня біля Площі трьох вокзалів у російській столиці горіли складські приміщення. Полум’я поширилося на 600 кв.

Раніше "Телеграф" розповідав про пожежу у Підмосков’ї. На будівельному ринку в селищі Нахабіне, яке розташоване за 16 кілометрів від російської столиці , загорівся склад з лакофарбовими матеріалами.