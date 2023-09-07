У москві спалахнула пожежа на військовому заводі

З будівлі виводять усіх людей

Вдень 7 вересня у москві загорівся військовий завод "Салют". На ньому виготовляють військове обладнання.

Як пишуть російські ЗМІ, пожежа почалася на складі мікроелектроніки на третьому поверсі. З вікон валить густий чорний дим.

За даними інших джерел, спалахнула лабораторія, де зберігався натрій. У терміновому порядку із будівлі проводять евакуацію людей.

Зазначимо, що на заводі "Салют" виробляють корабельні радари. У 2022 році підприємство потрапило під санкції США, усіх країн Євросоюзу, Канади, Японії та низки інших держав.

Завод розташований на вулиці Плеханова. За попередньою інформацією, площа займання становила близько 10 квадратних метрів. Пожежу вдалося локалізувати, ніхто не постраждав.

Причина займання поки що невідома. Інші росЗМІ пишуть, що пожежа сталася у вентиляційній камері складу мікроелектроніки.

Зазначимо, що пожежі для москви останнім часом стали звичною справою. Так, увечері 4 вересня у столиці росії велика пожежа сталася біля Ленінградського вокзалу — там спалахнули склади.

Раніше "Телеграф" писав про те, що 9 серпня вибухнув Загорський оптико-механічний завод у Сергієвому Посаді у Підмосков’ї.