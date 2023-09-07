В москве вспыхнул пожар на военном заводе

Из здания выводят всех людей

Днем 7 сентября в москве загорелся военный завод "Салют". На нем производят военное оборудование.

Как пишут российские СМИ, пожар начался на складе микро-электроники на третьем этаже. Из окон валит густой черный дым.

По данным других источников, загорелась лаборатория, где хранился натрий. В срочном порядке из здания проводят эвакуацию людей.

Отметим, что на заводе "Салют" производят корабельные радары. В 2022 году предприятие попало под санкции США, всех стран Евросоюза, Канады, Японии и ряда других государств.

Завод расположен на улице Плеханова. По предварительной информации, площадь возгорания составила около 10 квадратных метров. Пожар удалось локализовать, никто не пострадал.

Причина возгорания пока неизвестна. Другие росСМИ пишут, что пожар произошел в вентиляционной камере склада микро-электроники.

Отметим, что пожары для москвы в последнее время стали привычным делом. Так, вечером 4 сентября в столице россии крупный пожар произошел возле Ленинградского вокзала — там загорелись склады.

Ранее "Телеграф" писал о том, что 9 августа взорвался Загорский оптико-механический завод в Сергиевом Посаде в Подмосковье.