В російському Брянську знову гучно: повідомляють про пожежу на важливому об’єкті (відео)

Нещодавно той самий об’єкт вже атакував безпілотник

Увечері у четвер, 7 вересня, мешканці російського Брянська знову чули гучний вибух, після чого виникло загоряння.

Пожежа сталася в районі заводу "Кремній", на який вже було здійснено атаку наприкінці серпня. Місцеві канали публікують відео з місця подій, на яких видно, що спалах досить серйозний.

Зазначається, що гучний вибух чули в Совєтському районі Брянська близько 21 години вечора, після чого почалася пожежа біля заводу "Кремний Эл", — це один із найбільших російських заводів із виробництва мікроелектроніки.

Губернатор Олександр Богомаз заявив, що український безпілотник атакував промисловий об’єкт, внаслідок чого сталося займання адміністративної будівлі. Постраждалих нібито немає.

Варто зауважити, що останнім часом українські безпілотники якісно розширюють зону ураження — вже не проблема влучити в ціль за 700 км від українського кордону, і цей радіус все розширюється.

Як повідомляв "Телеграф", раніше безпілотники атакували військову частину у Волгоградській області росії.