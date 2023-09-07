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В російському Брянську знову гучно: повідомляють про пожежу на важливому об’єкті (відео)

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Брянськ знову турбують вибухи Новина оновлена 07 вересня 2023, 21:45
Брянськ знову турбують вибухи. Фото Колаж "Телеграфу"

Нещодавно той самий об’єкт вже атакував безпілотник

Увечері у четвер, 7 вересня, мешканці російського Брянська знову чули гучний вибух, після чого виникло загоряння.

Пожежа сталася в районі заводу "Кремній", на який вже було здійснено атаку наприкінці серпня. Місцеві канали публікують відео з місця подій, на яких видно, що спалах досить серйозний.

Зазначається, що гучний вибух чули в Совєтському районі Брянська близько 21 години вечора, після чого почалася пожежа біля заводу "Кремний Эл", — це один із найбільших російських заводів із виробництва мікроелектроніки.

Губернатор Олександр Богомаз заявив, що український безпілотник атакував промисловий об’єкт, внаслідок чого сталося займання адміністративної будівлі. Постраждалих нібито немає.

Вибух та пожежа у Брянську сьогодні 07.09.2023
Брянськ Кремній пожежа зараз

Варто зауважити, що останнім часом українські безпілотники якісно розширюють зону ураження — вже не проблема влучити в ціль за 700 км від українського кордону, і цей радіус все розширюється.

Як повідомляв "Телеграф", раніше безпілотники атакували військову частину у Волгоградській області росії.

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