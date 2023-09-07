В российском Брянске снова громко: сообщают о пожаре на важном объекте (видео)

Недавно по тому же объекту уже атаковал беспилотник

Вечером в четверг, 7 сентября, жители российского Брянска снова слышали громкий взрыв, после чего возникло возгорание.

Пожар случился в районе завода "Кремний", на который уже была совершена атака в конце августа. Местные каналы публикуют видео с места событий, на которых видно, что возгорание довольно серьезное.

Отмечается, что громкий взрыв слышали в Советском районе Брянска около 21 часа вечера, после чего начался пожар около завода "Кремний Эл", — это один из крупнейших российских заводов по производству микроэлектроники.

Губернатор Александр Богомаз заявил, что украинский беспилотник атаковал промышленный объект, в результате чего случилось возгорание административного здания. Пострадавших якобы нет.

Стоит заметить, что в последнее время украинские беспилотники качественно расширяют зону поражения, — уже не проблема достать цели за 700 км от украинской границы, и радиус этот все расширяется.

Как сообщал "Телеграф", ранее беспилотники атаковали воинскую часть в Волгоградской области россии.