Туда еще не прилетало: дроны ударили по российской воинской части вдалеке от границы

Пропагандисты запутались в показаниях

Неизвестные беспилотники продолжают атаковать территорию рф. 7 сентября они впервые прилетели и в Волгоградскую область.

Так, по данным популярного российского Telegram-канала "Baza", целью дронов стала воинская часть в Городищенском районе Волгограда. Сообщается, что атака произошла в пол третьего ночи по местному времени, но якобы была пресечена местными силами ПВО.

"По предварительным данным дрон был перехвачен. Разрушений и пострадавших нет", — утверждают авторы поста.

Об атаке также сообщил и местный губернатор Андрей Бочаров. А по информации агентства "Регнум", беспилотник упал, задев молниеотвод. Взрыва якобы не произошло.

В то же время V1.ru пишет, что сбитый дрон упал на военный объект — не уточняя, на какой именно. Также журналисты, ссылаясь на слова очевидцев, утверждают, что был слышен мощный взрыв.

Российские СМИ отмечают, что раньше об атаках беспилотников на Волгоградскую область не сообщалось. Расстояние по прямой от Волгограда до границы с Украиной составляет не менее 400 километров.

Напомним, ранее мы писали о том, что по россии в ночь на 7 сентября прокатилась волна ударов беспилотников. Есть разрушения, взрывы и не только.