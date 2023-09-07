Укр

Разрушения, взрывы и не только: сразу по трем регионам рф ночью ударили дроны (фото, видео)

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
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Власти сообщили детали последствий удара Новость обновлена 07 сентября 2023, 06:46
Власти сообщили детали последствий удара. Фото Коллаж "Телеграфа"

В результате атаки есть пострадавший

По россии в ночь на 7 сентября прокатилась волна ударов беспилотников. В лучших традициях российской пропаганды местные власти сообщили, что якобы все БПЛА были сбиты.

Как заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев, в районе 3:00 в Ростове-на-Дону сработала ПВО. Там якобы сбили БПЛА, однако при падении его обломков прогремел взрыв и начался мощный пожар.

"По уточненной информации, средствами ПВО было сбито 2 БПЛА, один упал за городом в западной части Ростова, второй — в центре, в районе ул.Пушкинская, 42. В результате повреждено несколько легковых автомобилей. Пострадал один человек, от госпитализации он отказался. Проводятся следственные действия", — сообщают власти региона.

По словам очевидцев, взрыв прогремел в двух кварталах от штаба Южного военного округа.

Некоторые источники пишут, что в городе было слышно три взрыва.

Также в ночь на 7 сентября один из дронов уничтожили над Брянской областью, о чем сообщил глава региона Александр Богомаз. Весьма ожидаемо он заявил, что пострадавших и разрушений якобы нет.

Кроме того, беспилотники минувшей ночью атаковали и Подмосковье. В частности, пропагандисты пишут о падении обломков в Раменском недалеко от аэропорта Жуковский.

"Окна домов, стоящих возле места падения беспилотника, выбило взрывной волной", — говорится в сообщении.

Также в сети пишут, что движение по одной из улиц, где упал беспилотник, перекрыто.

Ранее "Телеграф" писал о том, что 1 сентября россия также подверглась удару дронов.

Теги:
#Россия #Подмосковье #Ростов-на-Дону #Беспилотники