Руйнування, вибухи і не тільки: одразу по трьом регіонам росії вночі вдарили дрони (фото, відео)

Внаслідок атаки є постраждалий

В ніч на 7 вересня по росії прокотилася хвиля ударів безпілотників. У кращих традиціях російської пропаганди місцева влада повідомила, що нібито всі БПЛА були збиті.

Як заявив губернатор Ростовської області Василь Голубєв, у районі 3:00 у Ростові-на-Дону спрацювала ППО. Там нібито збили БПЛА, проте під час падіння його уламків пролунав вибух і почалася потужна пожежа.

"За уточненою інформацією, засобами ППО було збито 2 БПЛА, один упав за містом у західній частині Ростова, другий — у центрі, в районі вул.Пушкінська, 42. В результаті пошкоджено кілька легкових автомобілів. Постраждала одна людина, від госпіталізації вона відмовилася. Проводяться слідчі дії", — повідомляє влада регіону.

За словами очевидців, вибух пролунав за два квартали від штабу Південного військового округу.

Деякі джерела пишуть, що в місті було чути три вибухи.

Також у ніч на 7 вересня один із дронів знищили над Брянською областю, про що повідомив голова регіону Олександр Богомаз. Доволі очікувано він заявив, що постраждалих та руйнувань нібито немає.

Крім того, безпілотники минулої ночі атакували і Підмосков’я. Зокрема, пропагандисти пишуть про падіння уламків у Раменському неподалік аеропорту Жуковський.

"Вікна будинків, що стоять біля місця падіння безпілотника, вибило вибуховою хвилею", - йдеться у повідомленні.

Також у мережі пишуть, що рух однією з вулиць, де впав безпілотник, перекрито.

Раніше "Телеграф" писав про те, що 1 вересня росія також зазнала удару дронів.