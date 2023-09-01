Пскову не до сну: в росії нова атака дронів (відео)
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Влада вже підтвердила роботу засобів ППО, про наслідки поки не повідомляється
У ніч на п’ятницю, 1 вересня 2023 року, гучні автоматні черги переполошили російський Псков, де раніше дрони-камікадзе вже атакували аеродром.
Відео з місця подій активно публікують у соцмережах російські канали. Судячи з роликів, росіяни справді всіма силами намагаються відстрілятися від чогось у небі.
Дані про стрілянину з’явилися у мережі близько 23:40 31 серпня. За попередньою інформацією, місто намагалися атакувати безпілотники. На відео добре видно та чутно, як місцеві жителі намагаються збити із землі щось у небі.
Офіційно влада вже заявила, що системи ППО спрацювали в районі мікрорайону Хрести, — там знаходиться аеропорт, який раніше вже був атакований.
Цікаво, що раніше 31 серпня російські канали також писали про виявлення невідомого літаючого об’єкта, який мчав зі швидкістю 120 кілометрів на годину з боку Прибалтики, але швидко зник, щойно піднялися винищувачі, щоб збити його.
Зауважимо, що від Пскова до кордонів України близько 700 кілометрів через Білорусь:
Як повідомляв "Телеграф", раніше Псков атакували безпілотники 30 серпня, в результаті цього було вражено низку літаків.