Пскову не до сну: в росії нова атака дронів (відео)

Влада вже підтвердила роботу засобів ППО, про наслідки поки не повідомляється

У ніч на п’ятницю, 1 вересня 2023 року, гучні автоматні черги переполошили російський Псков, де раніше дрони-камікадзе вже атакували аеродром.

Відео з місця подій активно публікують у соцмережах російські канали. Судячи з роликів, росіяни справді всіма силами намагаються відстрілятися від чогось у небі.

Дані про стрілянину з’явилися у мережі близько 23:40 31 серпня. За попередньою інформацією, місто намагалися атакувати безпілотники. На відео добре видно та чутно, як місцеві жителі намагаються збити із землі щось у небі.

Офіційно влада вже заявила, що системи ППО спрацювали в районі мікрорайону Хрести, — там знаходиться аеропорт, який раніше вже був атакований.

Аеропорт та мікрорайон Хрести на карті Пскова

Цікаво, що раніше 31 серпня російські канали також писали про виявлення невідомого літаючого об’єкта, який мчав зі швидкістю 120 кілометрів на годину з боку Прибалтики, але швидко зник, щойно піднялися винищувачі, щоб збити його.

Зауважимо, що від Пскова до кордонів України близько 700 кілометрів через Білорусь:

Псков на карті

Як повідомляв "Телеграф", раніше Псков атакували безпілотники 30 серпня, в результаті цього було вражено низку літаків.