В Курской области снова горячо: местные жители жалуются на взрывы (видео)

Ночную тишину нарушили по меньшей мере три взрыва

Российские граждане снова ощущают дыхание полномасштабной войны — в ночь на 4 сентября были зафиксированы взрывы в Курской области, говорят об атаке украинских беспилотников. Утверждается, что громко было в Курчатове, местные жители пишут, что слышали не менее трех "хлопков".

В Курской области слышали несколько взрывов

Как утверждают россияне, в регионе отработали российские силы ПВО. Губернатор Курщины роман старовойт сообщал о пожаре в нежилом здании по прилету украинского, а на самом деле неустановленного беспилотника.

Взрывы в Курской области слышали местные жители

"В результате атаки украинского беспилотника зафиксировано возгорание нежилого здания в городе Курчатове. Силами пожарных он ликвидирован. Пострадавших нет, на месте работают силовые структуры", — заявил российский чиновник.

Также на приграничных территориях региона обезврежены два БПЛА: в районе села Козине Рыльского района и недалеко от села Горналь Суджанского. Обе дроны обнаружили с помощью комплексов РЭБ и посадили антидроновыми ружьями. Обошлось без пострадавших и повреждений.

Ранее "Телеграф" уже сообщал об атаке на российский Курск — раньше там горел завод, а ночью на 23 июня зафиксировали атаку беспилотников.