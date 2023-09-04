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В Курській області знову гаряче: місцеві жителі жаліються на вибухи (відео)

Автор
Наталія Демедюк Наталія Демедюк
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Жителям Курчатова Курської області було важкувато заснути Новина оновлена 04 вересня 2023, 08:14
Жителям Курчатова Курської області було важкувато заснути. Фото Mash

Нічну тишу порушили щонайменше три вибухи

Російські громадяни знову відчувають подих повномасштабної війни — в ніч на 4 вересня було зафіксовано вибухи в Курській області, говорять про атаку українських безпілотників. Стверджується, що гучно було у Курчатові, місцеві жителі пишуть, що чули не менше трьох "хлопків".

Курськ на карті
В Курській області чули кілька вибухів

Як стверджують росіяни, в регіоні відпрацювали російські сили ППО. Губернатор Курщини роман старовойт повідомляв про пожежу у нежитловій будівлі після начебто прильоту українського, а насправді невстановленого безпілотника.

Вибухи в Курській області чули місцеві жителі

"Внаслідок атаки українського безпілотника зафіксовано загоряння нежитлової будівлі у місті Курчатові. Силами пожежників його ліквідовано. Постраждалих немає, на місці працюють силові структури", — заявив російський чиновник.

Також на прикордонних територіях регіону знешкоджено два БПЛА: в районі села Козине Рильського району та неподалік села Горналь Суджанського. Обидва дрони виявили за допомогою комплексів РЕБ і посадили антидроновими рушницями. Обійшлося без постраждалих та пошкоджень.

Раніше "Телеграф" вже повідомляв про атаку на російський Курськ — раніше там горів завод, а вночі на 23 червня зафіксували атаку безпілотників.

Теги:
#Вибухи #Курськ #БПЛА