Зеленский о громком ударе по россии: "Цель за 700 километров поражена"

От Киевской до Псковской области примерно 700 километров

Президент Украины провел очередное селекторное совещание. На нем, в частности, перед ним отчитались об успешном применении дальнобойного оружия ВСУ по вражеской цели.

В пресс-службе президента сообщили, что он во время совещания заслушал доклад главкома о ситуации на поле боя, оборонительных и наступательных действиях и нашем движении вперед. Разные министерства доложили о последних успехах. Одним из примечательных докладов был у Минстратегпрома:

"О собственном производстве. Успешном применении нашего дальнобойного оружия: цель поражена в 700 километрах!", — рассказал президент.

Стоит отметить, что примечателен вышеуказанный доклад на фоне атаки неизвестных беспилотников на аэродром в Пскове. К слову, от Киевской до Псковской области как раз примерно 700 километров.

Напомним, ранее мы писали о том, как выглядит аэродром в Пскове после налета дронов — появились первые спутниковые снимки. На них видны повреждения как минимум у двух самолетов типа Ил-76. Другие пострадавшие Ил-76 могли находиться на другой части аэропорта. Ее не видно из-за плотной облачности.