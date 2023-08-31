Зеленський про гучний удар по росії: "Ціль за 700 кілометрів уражена"

Від Київської до Псковської області приблизно 700 кілометрів

Президент України провів чергову селекторну нараду. На ньому, зокрема, перед ним відзвітували про успішне застосування далекобійної зброї ЗСУ по ворожій цілі.

У пресслужбі президента повідомили, що він під час наради заслухав доповідь головкома про ситуацію на полі бою, оборонні та наступальні дії та наш рух уперед. Різні міністерства доповіли про останні успіхи. Однією з примітних доповідей була у Мінстратегпрому:

"Про власне виробництво. Успішне застосування нашої далекобійної зброї: ціль уражена за 700 кілометрів!" , — розповів президент.

Варто зазначити, що примітна вищезгадана доповідь на тлі атаки невідомих безпілотників на аеродром у Пскові. До речі, від Київської до Псковської області якраз приблизно 700 кілометрів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як виглядає аеродром у Пскові після нальоту дронів – з’явилися перші супутникові знімки. На них видно пошкодження щонайменше у двох літаків типу Іл-76. Інші постраждалі Іл-76 могли бути на іншій частині аеропорту. Її не видно через хмарність.