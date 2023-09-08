Огонь тушило почти 100 человек

Столица россии москва ни дня не проживает без мощных пожаров — в четверг загорелся военный завод "Салют". А уже в ночь на 8 сентября масштабно пылали склады на Кусковской улице.

О крупном ночном пожаре на востоке москвы сообщили росСМИ. Изначально сообщалось, что горит здание Федеральной таможенной службы так как вызов пожарных был оттуда, однако позднее стало известно, что пожар произошел рядом, на складах.

Улица Кусковская на карте

По разным данным, площадь пожара составила от 800 до 1000 квадратных метров. Над районом Новогиреево поднялся мощный столб густого черного дыма.

На место прибыли пожарные, они локализовали возгорание. Около 02:20 сообщили о полной ликвидации пожара. По официальным данным, пострадавших нет.

Местные паблики писали, что на месте пожара на улице Кусковской, 26б, были слышны звуки взрывов. Их причина неизвестна.

"На месте пожара в Новогиреево слышны звуки взрывов. Предположительно, горят складские помещения, площадь уточняется", – писали местные.

В пресс-службе МЧС рф сообщили, что тушение осложняла высокая пожарная нагрузка внутри здания. К тушению было привлечено 29 единиц техники и более 90 человек.

Как рассказывал "Телеграф", вечером в четверг, 7 сентября, жители российского Брянска услышали громкий взрыв, после чего возникло возгорание. Начался пожар около завода "Кремний Эл", — это один из крупнейших российских заводов по производству микроэлектроники.