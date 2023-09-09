В Крыму загорелась воинская часть: дым видели за много километров (видео)

Пожар локализировали, информации о пострадавших не поступало

В оккупированном Симферополе на территории воинской части произошел масштабный пожар, а черный дым видели за много километров от места возгорания.

Как информируют местные telegram-каналы, местные жители слышали уже стандартные для подобных ситуаций "хлопки", после которых начался пожар.

При этом представители оккупационных "властей" заявляют, что возгорание случилось якобы по бытовым причинам, однако что стало его причиной не сообщается.

К тушению огня привлекли две пожарные машины, возгорание было локализовано.

При этом, как видно на видеозаписях, над территорией воинской части поднимался густой черный дым, наподобие того, который возникает при горении резины. Судя же по другим кадрам, видно его было даже за городом.

Как рассказывал "Телеграф", вечером в четверг, 7 сентября, жители российского Брянска услышали громкий взрыв, после чего возникло возгорание. Начался пожар около завода "Кремний Эл", — это один из крупнейших российских заводов по производству микроэлектроники.

А в ночь на 8 сентября пожар возник в москве возле здания Федеральной таможенной службы.