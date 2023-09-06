Це далеко не кінець: у ГУР розкрили нові деталі висадки десанту в Криму та анонсували продовження операції

Усі подробиці спецоперації в ГУР розкривати не стали

Операцію у Криму після висадки українського десанту біля мису Тарханкут 24 серпня не завершено. Під час операції було знищено чотири російські катери, але втрат у окупантів буде більше.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов в інтерв’ю "Укрінформу". За його словами, всіх військових цілей операції на День Незалежності України було досягнуто.

Юсов розповів, що під час висадки українського десанту в Криму розпочався бій із російськими військовими. В результаті було знищено кілька десятків окупантів, а також чотири їх плавзасоби. З українського боку обійшлося без втрат, всі військові повернулися додому цілістю та безпекою.

"Сам факт висадки українського десанту на Кримському півострові дуже виразний для України – натхненний для українців і наших партнерів, демотивуючий для ворогів", - підкреслив представник української розвідки.

Андрій Юсов не став підтверджувати чи спростовувати інформацію про те, що 25 серпня ще одна група українських військових висадилася у Криму, цього разу біля населеного пункту Новоозерне. Про це вдалося дізнатися із перехоплення розмови російських військових. Але представник ГУР МО натякнув, що спокійного життя окупантам у Криму не буде.

"Якщо ворогу всюди бачиться український десант, це дуже добре. Ми продовжуватимемо в тому ж дусі. Операція в Криму триває", — резюмував він.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що висадка ГУР у Криму мала донести до росіян особливий меседж. За словами речниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк, окупанти всі зрозуміли й фізично всі відчули.