На Кримському мосту росіяни встановили новий проліт: його помітили на супутникових фото

На південь від мосту встановили баржі

Російські окупанти встановили новий проліт на Кримському мості замість того, який був пошкоджений внаслідок атаки надводними дронами 17 липня. Ушкодження тоді отримала автомобільна та залізнична гілки руху.

Таку деталь було помічено на відповідних супутникових знімках сервісу Planet.com високої роздільної здатності. Про це пише "Радіо Свобода". Журналісти порівняли знімки від 3 та 5 вересня та помітили, що на першій фотографії прольоту на мосту немає, а на другій він уже з’явився.

"На південь від мосту встановили баржі (можливо, просто частково їх затопивши – глибина в цьому місці не перевищує 2-4 метри). Можливо, ці баржі будуть використані як основа для загородження проти українських морських дронів", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 17 липня на Кримському мості прогриміло кілька потужних вибухів. Внаслідок події було зруйновано кілька опор та одну з секцій переправи. Тоді ж російський прем’єр марат хуснуллін заявив про серйозне пошкодження одного з прольотів, який не підлягає відновленню.