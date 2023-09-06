На Крымском мосту россияне установили новый пролет: его заметили на спутниковых фото

К югу от моста установили баржи

Российские оккупанты установили новый пролет на Крымском мосту вместо того, который был поврежден в результате атаки надводными дронами 17 июля. Повреждения тогда получила автомобильная ветка движения и железнодорожная.

Такая деталь была замечена на соответствующих спутниковых снимках сервиса Planet.com высокого разрешения. Об этом пишет "Радио Свобода". Журналисты сравнили снимки от 3 и 5 сентября и заметили, что на первой фотографии пролета на мосту нет, а на второй он уже появился.

"К югу от моста установили баржи (возможно, просто частично их затопив – глубина в этом месте не превышает 2-4 метров). Возможно, эти баржи и будут использованы как основа для заграждения против украинских морских дронов", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 17 июля на Крымском мосту прогремело несколько мощных взрывов. В результате происшествия были разрушены несколько опор и одна из секций переправы. Тогда же российский премьер марат хуснуллин заявил о серьезном повреждении одного из пролетов, который не подлежит восстановлению.