Готуємося до звільнення: Зеленський підписав важливий документ щодо Криму

Головною метою закону є підготовка ґрунту для звільнення півострова від російських окупантів

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про впорядкування адміністративно-територіального устрою Автономної Республіки Крим. Кабмін протягом місяця має визначити території та адміністративні центри територіальних громад у Криму, а протягом трьох місяців створити районні державні адміністрації нових районів.

Про це повідомляє прес-служба представництва президента України в АР Крим. Закон набуде чинності наступного дня після його опублікування.

"Президент України підписав закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою Автономної Республіки Крим", — йдеться у повідомленні.

Після набуття чинності законом будуть введені в дію рішення, прийняті парламентом у 2016 та 2020 роках щодо декомунізації та введення нового районного поділу Автономної Республіки Крим.

Після визначення територій та адміністративних центрів територіальних громад в Автономній Республіці Крим та створення районних державних адміністрацій нових районів, закон передбачає ще один крок. Йдеться про внесення на розгляд парламенту законопроєкту щодо особливостей відновлення публічної влади в Криму після деокупації.

Наголошується, що головною метою закону є підготовка ґрунту для звільнення півострова від російських окупантів. Військові та військово-цивільні адміністрації створюються для діяльності на території територіальних громад.

Як повідомляв "Телеграф", радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що якщо раніше вибухи у Криму лякали західних союзників України, то тепер ситуація змінилася. Наразі вони згодні, що ЗСУ мають право знищувати все російське на окупованих територіях.