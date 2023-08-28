Союзники дали добро на знищення всього російського: у Зеленського анонсували сюрпризи для окупантів

Україна, як і раніше, заперечує свою причетність до ударів по Криму та росії

Під час нещодавнього удару по Криму окупанти втратили зенітно-ракетну систему С-400 "Тріумф" разом із особовим складом та боєприпасами. І якщо раніше союзники негативно реагували на подібні удари, то зараз низка країн дала добро на те, щоб Україна знищувала все на окупованих територіях.

Про це в ефірі телемарафону розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, союзники досягли консенсусу щодо атак по тимчасово окупованих територіях.

Подоляк зазначив, що навіть рік тому вибухи у Криму лякали західних партнерів і вони говорили "Ні-ні. Давайте тільки без цього". Проте зараз країни-союзниці досягли єдиної думки щодо того, що Україна має право знищувати все російське на окупованих територіях.

Також він зробив невтішний натяк для росіян про те, що невідомих БПЛА, які останнім часом атакують не лише Крим, а й москву, стане ще більше.

"Що стосується росії, то там безпілотники. Давайте тут зафіксуємо офіційну позицію — не встановленої природи. І безумовно кількість цих безпілотників збільшуватиметься тому, що росія дедалі більше демонструє втрату контролю над своїм повітряним простором, і взагалі самої вертикалі як такої, яка не може ідентифікувати, звідки ті загрози йдуть", — підкреслив радник голови ОП.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Україна точно отримає ракети ATACMS від США. Для союзників більше немає червоних ліній чи політичних застережень, які заважали раніше надавати більш ефективну військову допомогу.