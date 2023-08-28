Союзники дали добро на уничтожение всего российского: у Зеленского анонсировали сюрпризы для оккупантов

Украина по-прежнему отрицает свою причастность к ударам по Крыму и россии

Во время недавнего удара по Крыму оккупанты лишились зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф" вместе с личным составом и боеприпасами. И если ранее союзники негативно реагировали на подобные удары, то сейчас ряд стран дал добро на то, чтобы Украина уничтожала все на оккупированных территориях.

Об этом в эфире телемарафона рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, союзники достигли консенсуса в вопросе атак по временно оккупированным территориям.

Подоляк отметил, что даже год назад взрывы в Крыму пугали западных партнеров и они говорили "Нет-нет. Давайте только без этого". Однако сейчас страны-союзницы достигли единого мнения касательно того, что Украина имеет право уничтожать все российское на оккупированных территориях.

Также он сделал неутешительный намек для россиян о том, что неизвестных БПЛА, которые в последнее время атакуют не только Крым, но и москву, станет еще больше.

"Что касается россии, то там беспилотники. Давайте здесь зафиксируем официальную позицию — не установленной природы. И безусловно количество этих беспилотников будет увеличиваться потому, что россия все больше и все чаще демонстрирует потерю контроля над своим воздушным пространством, и вообще самой вертикали как таковой, которая не может идентифицировать откуда те угрозы идут", — подчеркнул советник главы ОП.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Украина точно получит ракеты ATACMS от США. Для союзников больше не существует красных линий или политических оговорок, которые мешали ранее оказывать более эффективную военную помощь.