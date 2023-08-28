США передадут Украине ATACMS: Резников объяснил, почему уверен в получении ракет

Алексей Резников объяснил, почему США тянут с передачей ракет ATACMS

У США нет серьезных препятствий сейчас для передачи Украине ракет ATACMS. Союзники в начале полномасштабного вторжения тоже были против передачи ПВО Patriot и HIMARS, однако со временем передали это и другое вооружение.

Такое мнение озвучил министр обороны Украины Алексей Резников на встрече с журналистами. Он назвал США прагматичной страной, которая сперва должна посчитать, какое количество вооружения она может передать, чтобы не навредить себе.

По словам Резникова, если США берут на себя определенные обязательства, то они четко понимают заранее, как будут их выполнять. И не на протяжении месяца или двух, а длительный период времени. Именно поэтому Америка долго принимала решение о системе ПВО Patriot, которую в итоге передала ВСУ.

Сейчас Украина получает ракеты и даже кассетные боеприпасы. США привлекли партнеров и совместно приняли решение об артиллерии 155 миллиметра. Кроме того, ВСУ систематично получают запчасти к гаубицам М-777 и другому вооружению. На Западе тщательно подходят к вопросу военной помощи Украине, поэтому решение о передаче ракет ATACMS американцы сперва тщательно взвесят, чтобы не навредить своей обороноспособности: сколько ракет они могут дать, сколько есть в наличии, сколько будет производиться на заводах.

Министр обороны добавил, что сейчас уже не существует никаких политических оговорок или красных линий, которые звучали ранее. Еще одно важное стратегическое решение — это передача Украине F-16. По словам Алексея Резникова, это "дорогостоящая и сложная история, которую трудно поддерживать", но партнеры все же согласились поддержать эту помощь. Он выразил уверенность, что Украина получит все необходимое вооружение, это лишь вопрос времени.

"Поэтому, если вы проверите любое интервью за весь период этой каденции, я вам всегда говорил, будет артиллерия – есть, будут HIMARS – есть, будут танки – есть, будут броневые машины – есть, будут F-16 – есть, ATACMS, Taurus, я вам говорю, будут", — резюмировал Алексей Резников.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что генерал Марк Милли объяснил, почему США до сих пор не передали Украине ракеты ATACMS. Администрация Джо Байдена находится на постоянном контакте с украинской стороной и обсуждает вопросы требуемого вооружения и пересматривает свои решения.