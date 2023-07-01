Решение по Байдену: генерал Милли объяснил ситуацию с передачей США Украине ATACMS

После мятежа пригожина вероятность передачи нужного для ВСУ оружия повысилась

Несмотря на принятие на законодательном уровне решения о выделении средств на приобретение для Украины дальнобойных ракет ATACMS и кассетных боеприпасов, окончательного решения по этому вопросу в Вашингтоне пока нет.

Об этом сказал глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли во время дискуссий в Национальном прессклубе, пишет ЕП.

Генерал Марк Милли объяснил, что решение о предоставлении вооружения, в том числе дальнобойных ракет ATACMS, принимает президент США, то есть Джо Байден. Однако на 30 июня такого решения не было. В то же время администрация американского лидера находится на постоянном контакте с украинской стороной и обсуждает вопросы требуемого вооружения и пересматривает свои решения.

"Мы это обсуждаем совместно с украинской стороной и союзниками в Европе, в частности в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины. Это постоянный процесс принятия решений. И, как уже говорил президент, обсуждаются все эти вещи. По состоянию на сегодняшний день решения нет", — пояснил Милли.

Генерал уточнил, что это касается и истребителей F-16, также запрашиваемых Украиной. Глава объединенного комитета начальников штабов США отметил, что Вашингтон долгое время обсуждал вопрос предоставления Украине усовершенствованных обычных боеприпасов двойного назначения – DPICM. Решения по ним нет. Равно как и в отношении кассетных снарядов.

В то же время, накануне издания The Wall Street Journal сообщило, что после мятежа евгения пригожина в россии, который показал все слабости путинской диктаторы, Вашингтон приблизился к решению к предоставлению Украине дальнобойных ракет ATACMS, однако когда его окончательно примут – неизвестно.

Впоследствии CNN со ссылкой на анонимные источники из администрации Байдена сообщило, что Белый дом изучает возможности предоставления Украине кассетных боеприпасов.

Окончательное решение "ожидается в скором времени". В случае одобрения, Украина может получить кассетные боеприпасы уже в следующем месяце в рамках нового пакета военной помощи. Речь идет о начале июля.

Ранее "Телеграф" писал о том, какое вооружение готовы передать Украине сразу семь стран.