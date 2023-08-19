Стратегия "мягкого" поражения рф: почему Запад тянет с передачей Украине танков и ATACMS

Вопрос Крыма является главной проблемой во взаимодействии Запада и Украины

На Западе все еще побаиваются сценария, когда Украина сможет быстро деоккупировать южные области и вернуть Крым под свой контроль, а потому пытаются "затянуть" его реализацию.

Такое мнение высказал в комментарии "Телеграфу" руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак.

"Страх ядерной катастрофы, нежелание картинки мощных провалов кремля на фронтах заставляет западные страны прибегать к стратегии отсроченного поражения россии", — отмечает он.

По словам эксперта, российское поражение по этой логике должно быть растянутым во времени и не должно быть максимально успешным для Украины. Именно с этим связаны проволочки с передачей важного дальнобойного вооружения и тяжелой техники.

Постернак подчеркивает, что именно вопрос Крыма является ключевой проблемой между Западом и Украиной.

"Кажется, военно-политическое руководство Украины это прекрасно понимает, поэтому и идет в фарватере стратегии "мягкого" поражения рф, неспешно вытесняя оккупантов и нанося удары по москве. Тем самым показывая "глиняность" путинской рф, не способной защитить столицу от довольно скромных атак беспилотников", — отметил он.

При этом эксперт отмечает, что для россии сейчас не выгодны переговоры, а кремль тоже пытается максимально затянуть войну, чтобы истощить Украину, как в ресурсном плане, так и в плане усталости украинского общества.

Большой материал "Телеграфа" "Справедливый мир, полумир или капитуляция: куда толкают Украину спустя полтора года "большой" войны" выйдет на сайте в понедельник, 21 августа.

Как сообщалось ранее, в НАТО допустили, что Украина может отказаться от части своих территорий, чтобы быстрее присоединиться к Альянсу.