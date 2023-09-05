Готовимся к освобождению: Зеленский подписал важнейший документ по Крыму

Главной целью закона является подготовка почвы для освобождения полуострова от российских оккупантов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об упорядочении административно-территориального устройства Автономной Республики Крым. Кабмин в течение месяца должен определить территории и административные центры территориальных общин в Крыму, а в течение трех месяцев создать районные государственные администрации новых районов.

Об этом сообщает пресс-служба представительства президента Украины в АР Крым. Закон вступит в силу на следующий день после его опубликования.

"Президент Украины подписал закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно решения отдельных вопросов административно-территориального устройства Автономной Республики Крым", — сказано в сообщении.

После вступления закона в силу будут введены в действие решения, принятые парламентом в 2016 и 2020 годах по декоммунизации и введению нового районного деления Автономной Республики Крым.

После определения территорий и административных центров территориальных общин в Автономной Республике Крым и создания районных государственные администрации новых районов, закон предусматривает еще один шаг. Речь о внесении на рассмотрение парламента законопроекта об особенностях восстановления публичной власти в Крыму после деоккупации.

Отмечается, что главной целью закона является подготовка почвы для освобождения полуострова от российских оккупантов. Военные и военно-гражданские администрации создаются для деятельности на территории территориальных общин.

Как сообщал "Телеграф", советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что если ранее взрывы в Крыму пугали западных союзников Украины, то теперь ситуация изменилась. Сейчас они согласны, что ВСУ имеют право уничтожать все российское на оккупированных территориях.