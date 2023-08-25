"Окупанти всі зрозуміли": Гуменюк підбила підсумки спецоперації ГУР у Криму

Логістичні шляхи загарбників у Криму регулярно перебувають під серйозними ударами

Спецоперація Головного управління розвідки Міноборони України в окупованому Криму 23 серпня наочно показала росіянам, що їм варто думати про те, як залишити острів. Наші військові здатні діставати загарбників навіть далеко від лінії фронту.

Про це в інтерв’ю "24 Каналу" розповіла речник ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона переконана, що згодом окупований острів буде повністю звільнений від росіян.

"Треба було їм продемонструвати, що окопи в пісочку та зміцнення нас не зупинять. Меседж виконано. Окупанти всі зрозуміли і фізично всі відчули", — сказала Гуменюк.

За її словами, логістичні шляхи росіян у Криму регулярно перебувають під серйозними ударами.

"Зрештою, все закінчиться звільненням півострова від загарбників", — завершила речник ОК "Південь".

Нагадаємо, що під час спецоперації на півострові спецпідрозділу ГУР висадилися на мисі Тарханкут і завдали ударів по позиціях ворога. Попередньо відомо, що рахунок загиблих серед росіян іде на десятки.

Раніше "Телеграф" писав про те, що військовий оглядач Олександр Коваленко звернув увагу на цікавий момент на відео висадки бійців ГУР у Криму.