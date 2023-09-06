Это далеко не конец: в ГУР раскрыли новые детали высадки десанта в Крыму и анонсировали продолжение операции

Все подробности спецоперации в ГУР раскрывать не стали

Операция в Крыму после высадки украинского десанта возле мыса Тарханкут 24 августа не завершена. Во время операции были уничтожены четыре российских катера, но потерь у оккупантов будет больше.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов в интервью "Укринформ". По его словам, все военные цели операции на День Независимости Украины были достигнуты.

Юсов рассказал, что во время высадки украинского десанта в Крыму завязался бой с российскими военными. В результате были уничтожены несколько десятков оккупантов, а также четыре их плавсредства. С украинской стороны обошлось без потерь, все военные вернулись домой в целости и сохранности.

"Сам факт высадки украинского десанта на Крымском полуострове очень выразителен для Украины – вдохновляющий для украинцев и наших партнеров, демотивирующий для врагов", — подчеркнул представитель украинской разведки.

Андрей Юсов не стал подтверждать или опровергать информацию о том, что 25 августа еще одна группа украинских военных высадилась в Крыму, на этот раз возле населенного пункта Новоозерное. Об этом удалось узнать из перехвата разговора российских военных. Но представитель ГУР МО намекнул, что спокойной жизни оккупантам в Крыму не видать.

"Если врагу повсюду видится украинский десант, это очень хорошо. Мы будем продолжать в том же духе. Операция в Крыму продолжается", — резюмировал он.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что высадка ГУР в Крыму должна была донести до россиян особый месседж. По словам спикера ОК "Юг" Натальи Гуменюк, оккупанты все поняли и физически все почувствовали.