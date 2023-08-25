"Оккупанты все поняли": Гуменюк подвела итоги спецоперации ГУР в Крыму

Логистические пути захватчиков в Крыму регулярно находятся под серьезными ударами

Спецоперация Главного управления разведки Минобороны Украины в оккупированном Крыму 23 августа наглядно показала россиянам, что им стоит думать о том, как покинуть полуостров. Наши военные способны доставать захватчиков даже далеко от линии фронта.

Об этом в интервью "24 Каналу" рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она убеждена, что со временем оккупированный полуостров будет полностью освобожден от россиян.

"Надо было им продемонстрировать, что окопы в песочке и укрепления нас не остановят. Месседж выполнен. Оккупанты все поняли и физически все почувствовали", — сказала Гуменюк.

По ее словам, логистические пути россиян в Крыму регулярно находятся под серьезными ударами.

"В конце концов, все закончится освобождением полуострова от захватчиков", — завершила спикер ОК "Юг".

Напомним, что во время спецоперации на полуострове спецподразделения ГУР высадились на мысе Тарханкут и нанесли удары по позициям врага. Предварительно известно, что счет погибших среди россиян идет на десятки.

Ранее "Телеграф" писал о том, что военный обозреватель Александр Коваленко обратил внимание на интересный момент на видео высадки бойцов ГУР в Крыму.