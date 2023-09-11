У Криму розпочався дефіцит дизеля: люди істерять, окупанти намагаються виправдатися

Різке зникнення дизеля на півострові гауляйтери пояснюють "логістичними проблемами"

У тимчасово окупованому Криму почався дефіцит дизеля на мережевих заправках, так само як і в росії, на яку продовжують тиснути санкції. Тим часом на півострові так звані місцеві "влади" вже поспішили виправдатися і пообіцяли швидко вирішити проблему.

Інформацію про зникнення дизеля із заправок стали публікувати в соціальних мережах та місцевих пабликах, говорячи також і про підвищення цін. За словами користувачів, така ситуація триває вже чотири дні.

Гауляйтер Михайло развожаєв своєю чергою заявив, що на півострів нібито затримують доставку палива через "логістичні проблеми".

"У Севастополі дійсно виникли на низці автозаправок перебої з цим видом палива через логістичні проблеми. Зараз бензовози вже в Керчі, протягом сьогоднішнього дня — дизель має з’явитися на тих заправках, де вчора паливо не було", — написав розважаєв у своєму Telegram- канал.

Варто зазначити, що раніше у країні-агресорі почали скаржитися на порожні АЗС. На заправках не було ані АІ-95, ані АІ-92, навіть за завищеними цінами. Дефіцит палива відчули у Краснодарському краї, Астраханській та Волгоградській областях, Новосибірській, Рязанській та Самарській областях, а також у Калмикії. Виходить, що "країна-бензоколонка" не може забезпечити себе, але береться за чужі території.

Реакція соцмереж

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у серпні поточного року мешканці Криму стали скаржитися на ціни на бензин, а також продукти. За їхніми словами, на заправках майже кожного дня підвищують вартість палива.