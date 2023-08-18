"Ледь не знепритомніла": кримчани скаржаться на "космічні" ціни на продукти і бензин

Бензин не завжди можна знайти на заправках

Окупований Крим зіткнувся із дефіцитом бензину. Там останнім часом серйозно піднялися також ціни на продукти.

Як пише "Обозреватель", паливо марки А-95 практично неможливо знайти. Дуже часто його продають лише за талонами.

За даними джерела, на заправках у Криму вже тиждень збираються великі черги.

"Туристів мало, не можна сказати, що всі вони тут у нас розібрали. А дефіцит є", – розповів один із місцевих жителів.

Водночас люди вважають, що бензин тепер доводиться завозити на півострів в об’їзд, а не Кримським мостом. Також дефіцит утворюють ще й військові.

Цікаво, що заправки підвищують вартість бензину щодня, а у людей не залишається виходу і доводиться платити, бо заправитися більше нема де.

Також на окупованому півострові різко зросли ціни на продукти, особливо на овочі та фрукти, які традиційно до кінця літа мають лише дешевшати.

Мешканці Криму поскаржилися виданню на те, що вони не мають змоги зробити багато заготовок на зиму.

"Сподівалася, що в серпні закручу овочі як завжди, а пішла на базар і ледь не знепритомніла: огірки, помідори дорожчі, ніж два-три тижні тому. Запитую продавців: "А що трапилося?" Вони починають розповідати, що подорожчав бензин. Тепер везти товар доводиться не через міст короткою дорогою, а в об'їзд. Але це неправда! Тому що через міст фури з осені ще не їздять. Та й у нас своїх, кримських, овочів вистачає, вони чому стали дорожчі?" – розповіла місцева мешканка.

Так, на ринках помідори продають майже по 100 гривень за кілограм, а абрикос там коштує 90 гривень.

Раніше "Телеграф" писав про те, що окупований півострів "атакували" воші.