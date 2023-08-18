"Чуть в обморок не упала": крымчане жалуются на "космические" цены на продукты и бензин

Бензин не всегда можно найти на заправках

Оккупированный Крым столкнулся с дефицитом бензина. Там же в последнее время серьезно поднялись цены на продукты.

Как пишет "Обозреватель", топливо марки А-95 практически невозможно найти. Очень часто его продают только по талонам.

По данным источника, на заправках в Крыму уже неделю собираются большие очереди.

"Туристов мало, нельзя сказать, что все они тут у нас разобрали. А дефицит есть", – рассказал изданию один из местных жителей.

В то же время люди считают, что бензин теперь приходится завозить на полуостров в объезд, а не по Крымскому мосту. Также дефицит создают еще и военные.

Интересно, что заправки повышают стоимость бензина каждый день, а у людей не остается выхода и приходится платить, так как заправиться больше негде.

Также на оккупированном полуострове резко выросли цены на продукты, особенно на овощи и фрукты, которые традиционно к концу лета должны только дешеветь.

Жители Крыма пожаловались изданию на то, что у них нет возможности сделать много заготовок на зиму.

"Надеялась, что в августе закручу овощи как обычно, а пошла на базар и чуть в обморок не упала – огурцы, помидоры дороже, чем две-три недели назад. Спрашиваю продавцов: "А что случилось?" Они начинают рассказывать, что подорожал бензин, теперь везти товар приходится не через мост по короткой дороге, а в объезд. Но это неправда! Потому что через мост фуры с осени еще не ездят. Да и у нас своих, крымских, овощей хватает, они-то почему стали дороже?" – рассказала местная жительница.

Так, на рынках помидоры продают почти по 100 гривен за килограмм, а абрикос там стоит 90 гривен.

Ранее "Телеграф" писал о том, что оккупированный полуостров "атаковали" вши.