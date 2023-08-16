Вши "атаковали" Крым: оккупанты встревожены ростом числа заболевших

Большая часть зараженных — дети

В оккупированном Крыму серьезно возросла заболеваемость педикулезом. В частности, участились случаи заражений в Севастополе.

Как пишут российские СМИ, факт подтвердила пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике и Севастополю.

За семь месяцев с начала текущего года на оккупированном полуострове обнаружили 283 случая заражения вшами, что в 1,9 раз больше аналогичного периода прошлого года.

Интересно, что в 90 процентах случаев педикулез подтверждают у детей возрастом до 17 лет.

"В Севастополе заболеваемость педикулезом среди населения составила 81 случай, что 2,9 раз больше прошлого года. Из них 66 случаев – дети", – пишут оккупационные издания.

Напомним, что россия незаконно аннексировала Крымский полуостров в 2014 году.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в оккупированном Крыму, в Алуште троих девушек-аниматоров местного аквапарка, которые танцевали под песню Верки Сердючки "Ще не вмерла Украина", заставили на камеру извиняться и исполнять жуткую песню, восхваляющую президента россии владимира путина.