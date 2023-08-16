Воші "атакували" Крим: окупанти стривожені зростанням числа хворих

Більшість заражених — діти

В окупованому Криму серйозно зросла захворюваність на педикульоз. Зокрема, почастішали випадки заражень у Севастополі.

Як пишуть російські ЗМІ, факт підтвердила прес-служба Міжрегіонального управління Росспоживнагляду у Республіці та Севастополі.

За сім місяців з початку поточного року на окупованому півострові виявили 283 випадки зараження вошами, що в 1,9 разів більше за аналогічний період минулого року.

Цікаво, що у 90 відсотках випадків педикульоз підтверджують у дітей віком до 17 років.

"У Севастополі захворюваність на педикульоз серед населення становила 81 випадок, що 2,9 разів більше минулого року. З них 66 випадків — діти", — пишуть окупаційні видання.

Нагадаємо, що росія незаконно анексувала Кримський півострів у 2014 році.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в окупованому Криму, в Алушті трьох дівчат-аніматорів місцевого аквапарку, які танцювали під пісню Вєрки Сердючки "Ще не вмерла Україна", змусили на камеру вибачатися і виконувати жахливу пісню, що вихваляє президента росії.