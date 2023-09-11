В Крыму начался дефицит дизеля: люди истерят, оккупанты пытаются оправдаться

Резкую пропажу дизеля на полуострове гауляйтеры объясняют "логистическими проблемами"

Во временно оккупированном Крыму начался дефицит дизеля на сетевых заправках, так же как в и самой россии, на которую продолжают давить санкции. Тем временем на полуострове так называемые местные "власти" уже поспешили оправдаться и пообещали быстро решить проблему.

Информацию об исчезновении дизеля с заправок стали публиковать в социальных сетях и в местных пабликах, говоря также и о повышениях цен. По словам пользователей, такая ситуация продолжается уже четыре дня.

Гауляйтер михаил развожаев в свою очередь заявил, что на полуостров якобы задерживают доставку топлива из-за "логистических проблем".

"В Севастополе действительно возникли на ряде автозаправок перебои с этим видом топлива из-за логистических проблем. Сейчас бензовозы уже в Керчи, в течение сегодняшнего дня — дизель должен появится на тех заправках, где вчера топливо отсутствовало", — написал развожаев в своем Telegram-канале.

Стоит отметить, что ранее в стране-агрессоре начали жаловаться на пустые АЗС. На заправках не было ни АИ-95, ни АИ-92, даже по завышенным ценам. Дефицит топлива ощутили в Краснодарском крае, Астраханской и Волгоградской областях, Новосибирской, Рязанской и Самарской областях, а также в Калмыкии. Выходит, что "страна-бензоколонка" не может обеспечить себя, но берется за чужие территории.

Реакция соцсетей

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в августе текущего года жители Крыма стали жаловаться на цены на бензин, а также продукты. По их словам, на заправках едва ли не каждый день повышают стоимость топлива.