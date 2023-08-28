"В 2023 году ситуация для путина сложнее": что успела потерять россия из-за санкций

У российской власти в условиях военного времени осталось мало вариантов, которые помогли бы улучшить ситуацию

Введенные во время полномасштабной войны санкции против россии работают именно так, как и прогнозировали эксперты. Страна-агрессор уже потеряла богатейшие рынки сбыта своих товаров, а также осталась без инвестиций, западных кредитов и технологий. Далее санкции будут все больше и больше уничтожать российскую экономику.

Это довольно длительный процесс и подобные ограничения не могли привести к полному коллапсу в рф за год или два. Об этом рассказал экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетьман в интервью OBOZREVATEL.

"Хочу сразу отметить, что санкции срабатывают именно так, как прогнозировали международные и украинские эксперты, которые знают природу этого процесса и разбираются в экономике россии. Внедренные ограничения никогда не могли привести к коллапсу за один или два года и остановить войну так быстро. Первые санкционные пакеты содержали множество исключений, чтобы минимизировать их негативное влияние на Евросоюз и Соединенные Штаты", — сказал он.

По словам Гетьмана, россия является крупным сырьевым государством с большим запасом финансовых ресурсов — 10 трлн. операбельный резерв фонда национального благосостояния и золотовалютные резервы. К тому же, страна-агрессор и дальше может продавать нефть и газ — свои главные ресурсы. В частности, благодаря помощи Китая, Индии и Турции.

"Эти и другие факторы привели к тому, что путинский режим был спасен от финансового коллапса в прошлом году. Однако ситуация развивается так, как предполагали экономические эксперты", — считает экономист.

Он добавил, что рф потеряла богатейшие рынки сбыта своих товаров, а также осталась без инвестиций, западных кредитов и технологий. В 2023 году значительно увеличился дефицит российского бюджета на фоне поста расходов. Таким образом, за полгода он взрос до рекордных 3,4 трлн. рублей, в то время как по плану величина должна составлять – 2,9 трлн рублей. При этом большая часть расходов пришлась на продолжение ведения войны в Украине.

"Доходы же бюджета продолжают снижаться и за первые месяцы нынешнего года они уже значительно ниже аналогичного периода прошлого года. То есть, они начали активно истощать свои стратегические резервы. Эффект санкций оказался не сразу, но от этого данный процесс для россии будет не менее ощутим. Даже по результатам 2022 года, когда большое количество ограничений только начинали действовать, ВВП россии потерял несколько процентов, а в 2023 году ситуация для путина будет гораздо сложнее", — подчеркнул Гетьман.

У российской власти в условиях военного времени осталось мало вариантов, которые помогли бы улучшить ситуацию. Для покрытия дефицита путинский режим сжег свои золотовалютные резервы и использует средства из фонда национального благосостояния – главного резервного фонда рф.

"Начался активный процесс урезания финансирования важных программ – сокращаются затраты на инфраструктуру, ЖКХ, медицину, образование и социальную сферу. К столь большому дефициту российского бюджета привело и резкое падение нефтегазовых доходов (45 процентов поступлений бюджета рф), сократившихся вдвое", — подытожил Гетьман.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что полковник ВСУ Роман Свитан считает, что с точки зрения экономики россия сможет продолжать войну в Украине после смерти владимира путина еще хоть столетие.