Даже когда путин умрет: полковник сказал, сколько россия может продолжать войну

Несмотря на многочисленные санкции, экономика россии держится на плаву и это дает ей возможность продолжать ведение войны

У россии по-прежнему остается финансовая возможность продолжать войну в Украине без серьезного удара по своей экономике. Страна-агрессор сможет вести боевые действия еще хоть столетие и даже после смерти диктатора владимира путина, если мир не предпримет правильные шаги.

Такое мнение выразил летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан в интервью OBOZREVATEL.

"В определенных рамках россия может вести войну с определенными потерями. За год они потеряли порядка 200 тысяч россиян, и экономика не рухнула. Эти потери плюс перевод оборонного комплекса в такой режим – это не большая проблема для российской экономики. Я бы не сказал, что россия прекратила продажу газа и нефти. У нее по-прежнему покупают и газ, и нефть. Количество нефтедолларов могло даже увеличиться, так как цены на энергоносители выросли", — отметил он.

По словам Свитана, в россии соблюден баланс бюджета, а деградации в экономике нет. Санкции, которые были введены против страны-агрессора, не так эффективны, чтобы нанести значительный ущерб россии. Развиваться и нарастить экономику у рф не выходит, однако двигаться в таком же режиме, как и сейчас, она может до бесконечности.

"Чтобы полностью положить экономику россии, ее надо перевести в режим Северной Кореи, когда есть полное неприятие российских товаров, исключение их из товарооборота. Это мощные санкции. Но они ударят и по экономике Запада, так как Запад также рассчитывает на некоторые дешевые товары и сырье из россии. Но на это надо идти, иначе война в центре Европы продлится очень долго. Сколько воюет Израиль? 75 лет? Ну вот, как минимум, лет сто может продлиться и эта война", — считает полковник.

Для предотвращения такого сценария, по мнению Свитана, миру пора начать действовать по-другому и принимать более жесткие решения в отношении россии.

"путин уже триста раз умрет, а война еще будет идти. Пока весь мир не будет действовать именно так, война продолжится. Или понадобится производство боевых орудий такого уровня, которые начнут разрушать саму военную промышленность россии. Надо уничтожать российские военные заводы, российскую инфраструктуру, которая питает военную промышленность. А для этого нужны дальние ракеты, определенные силы и средства. То есть это целый комплекс задач, которые надо решать", — добавил собеседник издания.

Он также подчеркнул, что первоочередная задача — уничтожение армии захватчиков на территории Украины.

"Выбить ее (российскую армию, — Ред.) за пределы страны выйти на государственную границу, вступить в НАТО, получить ядерный статус, расположив американское ядерное оружие на нашей территории. Это уменьшит интенсивность боевых действий, но не полностью их уберет", — сказал Свитан.

Полностью прекратить боевые действия, как считает полковник, поможет только развал российской "империи".

"Когда, как в свое время Советского Союза, не станет и российской федерации. Вот тогда полностью прекратятся боевые столкновения", — подытожил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что министр обороны Алексей Резников намекнул, когда закончится война в Украине и озвучил возможные сроки вступления Украины в НАТО.