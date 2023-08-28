"У 2023 році ситуація для путіна складніша": що встигла втратити росія через санкції

У російської влади в умовах воєнного часу залишилося мало варіантів, які б допомогли поліпшити ситуацію

Введені під час повномасштабної війни санкції проти росії працюють саме так, як і прогнозували експерти. Країна-агресор вже втратила найбагатші ринки збуту своїх товарів, а також залишилася без інвестицій, західних кредитів та технологій. Далі санкції все більше і більше знищуватимуть російську економіку.

Це досить тривалий процес і подібні обмеження не могли призвести до повного колапсу в росії за рік чи два. Про це розповів економіст координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетьман в інтерв’ю OBOZREVATEL.

"Хочу одразу зазначити, що санкції спрацьовують саме так, як прогнозували міжнародні та українські експерти, які знають природу цього процесу та розбираються в економіці Росії. Ті обмеження, які було впроваджено, ніколи не могли призвести до колапсу за один чи два роки та зупинити війну так швидко. Перші санкційні пакети містили багато винятків, аби мінімізувати їхній негативний вплив на Євросоюз та Сполучені Штати", — сказав він.

За словами Гетьмана, росія є великою сировинною державою з великим запасом фінансових ресурсів – 10 трлн операбельний резерв фонду національного добробуту та золото-валютні резерви. До того ж країна-агресор і надалі може продавати нафту та газ — свої головні ресурси. Зокрема, завдяки допомозі Китаю, Індії та Туреччини.

"Ці та інші фактори призвели до того, що путінський режим було врятовано від фінансового колапсу минулого року. Проте ситуація розвивається так, як передбачали економічні експерти", — вважає економіст.

Він додав, що росія втратила найбагатші ринки збуту своїх товарів, а також залишилася без інвестицій, західних кредитів і технологій. У 2023 році значно збільшився дефіцит російського бюджету на тлі зростання видатків. Таким чином, за пів року він зріс до рекордних 3,4 трлн рублів, тоді як за планом величина має становити – 2,9 трлн рублів. При цьому більшість витрат припало на продовження ведення війни в Україні.

"Доходи ж бюджету продовжують знижуватися і за перші місяці нинішнього року вони вже значно нижчі за аналогічний період минулого року. Тобто, вони почали активно виснажувати свої стратегічні резерви. Ефект санкцій виявився не одразу, але від цього цей процес для росії буде не менш відчутним. Навіть за результатами 2022 року, коли велика кількість обмежень тільки починали діяти, ВВП росії втратив кілька відсотків, а 2023 року ситуація для путіна буде набагато складнішою", — наголосив Гетьман.

У російської влади в умовах воєнного часу залишилося мало варіантів, які б допомогли поліпшити ситуацію. Для покриття дефіциту путінського режиму спалив свої золотовалютні резерви й використовує кошти з фонду національного добробуту – головного резервного фонду рф.

"Почався активний процес урізання фінансування важливих програм — скорочуються витрати на інфраструктуру, ЖКГ, медицину, освіту та соціальну сферу. До такого великого дефіциту російського бюджету призвело і різке падіння нафтогазових доходів (45 відсотків надходжень бюджету росії), що скоротилися вдвічі", — підсумував Гетьман.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що полковник ЗСУ Роман Світан вважає, що з погляду економіки росія зможе продовжувати війну в Україні після смерті володимира путіна ще хоч століття.