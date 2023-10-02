Ілон Маск безглуздо висміяв Зеленського: реакція мережі не забарилась

У мережі розгорівся черговий скандал

Відомий американський мільярдер Ілон Маск, який неодноразово потрапляв у скандали через висловлювання про Україну, висміяв у мережі президента Володимира Зеленського. Однак користувачі соцмереж швидко знайшли, що йому відповісти на це.

Так, у понеділок, 2 жовтня, Ілон Маск опублікував пост у соцмережі Х (колишній Twitter), в якому він розмістив, мабуть, смішний, на його думку, мем. На ньому сумне обличчя Зеленського та наступний підпис:

"Коли пройшло п’ять хвилин, а ти ще не попросив допомоги у розмірі мільярда доларів".

Таким чином, Маск, мабуть, вирішив підколоти Володимира Зеленського за те, що той часто говорить союзникам, що Україні потрібна допомога, як військова, так і фінансова під час повномасштабної війни з російськими окупантами.

Вихід мільярдера не оцінили користувачі мережі, і під його постом з’явилося безліч гнівних коментарів. У тому числі можна зустріти такі висловлювання людей:

Навіщо знущатися з хоробрим лідером, який очолює свій народ у героїчній боротьбі за свою свободу? Тобі не соромно?

Тому що Зеленський насмілюється протистояти путіну, а Ілон ніколи не зможе.

Що ви можете сказати про те, що путін посилає ракети по житлових будинках та лікарнях? Здається, ви ніколи не звертаєтесь до путінської сторони, чи не так?

У коментарях у Маска неодноразово поцікавилися, чому він ніколи не робить подібних "жартів" про путіна, який продовжує криваву війну. Однак відповіді, звісно, не було. Втім, користувачі знають відповідь це питання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в червні Ілон Маск опублікував твіт, після якого опинився в центрі скандалу. Він заявив про нібито ймовірний провал контрнаступу Збройних сил України й що він не досягає жодної з поставлених цілей.