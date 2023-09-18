Все по методичці путіна: Маск знову висловився про Україну

Маску не видно перемог ЗСУ

Ілон Маск, який постійно влипає у скандали через свої проросійські заяви, вкотре висловився у дусі роспропаганди. Він прокоментував контрнаступ ЗСУ.

Так, коментуючи пост інвестора Девіда Сакса у Twitter, який розмістив у ньому цитату ексаналітика Пентагону Девіда Пайна, яка звучить так:

"Українські територіальні вигоди від їхнього хваленого контрнаступу настільки незначні, що їх ледве можна побачити на карті"

Маск написав — "Так багато смертей за так мало".

Пайн, чию цитату запостив Девід Сакс, є затятим пропагандистом рф. Ще 2022 року український Центр протидії дезінформації звинувачував його у багаторічній співпраці з кремлем.

"Усі ці заяви не мають нічого спільного з реальністю. Кремль роками вибудовував свою пропагандистську кампанію з дискредитації цивілізованого світу, вдаючись до підкупу та вербування навіть західних чиновників", — йшлося у повідомленні.

Сам Маск регулярно робить скандальні заяви з приводу України. Наприклад, днями стало відомо, що він зірвав спецоперацію Сил оборони в Криму.

Раніше ми писали про те, що Маск емоційно пояснив скандал зі Starlink та Україною.