Син російського олігарха випадково принизив путіна, вітаючи його з днем народження

Хокейний функціонер вважає, що при путіну рф стали поважати в усьому світі

Головний тренер СКА і перший віцепрезидент Федерації хокею росії (ФХР) Роман Ротенберг, син російського олігарха Бориса Ротенберга, другий рік поспіль ганьбиться, вітаючи президента рф володимира путіна з днем народження.

Ротенберг-молодший привітав главу кремля, опублікувавши пост на своєму телеграм-каналі. У мережі наголосили, що Роман у своєму привітанні назвав путіна "капітаном", хоча той є верховним головнокомандувачем та полковником КДБ. Таким чином, син олігарха випадково принизив президента росії.

"Сьогодні 71-й день народження відзначає наш лідер, наш Президент – Володимир Володимирович Путін.

Під його керівництвом Росія знову стала потужною у всіх відносинах, по-справжньому незалежною державою, яку поважають у всьому світі.

З якими б труднощами ми не стикалися, ми їх усі подолаємо, тому що у нас є мудрий і рішучий Капітан, який щодня працює на благо Росії", — написав Ротенберг.

Користувачі масово жартують про підлабузництво Ротенберга.

Нагадаємо, Ротенберг під час хокейного матчу вдарив суперника ключкою, після чого потерпілого покарали за порушення правил.

Раніше повідомлялося, що російський хокейний клуб наліпив на форму букву Z.