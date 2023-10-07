Війна на Близькому Сході: пропагандисти кремля вже висміяли ситуацію

Ізраїльські ЗМІ повідомляють, що бойовики взяли в полон понад 50 солдатів та мирних жителів

У росії зловтішаються у зв’язку з масштабним нападом ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня. Зокрема, пропагандистка маргарита симоньян, яка раніше запропонувала підірвати термоядерну бомбу над Сибіром, відзначилася знущальним коментарем.

Вона примудрилася засудити Ізраїль, який мусить захищатися від палестинських терористів. Не забула кремлівська терористка згадати й тих росіян, які виїхали до Ізраїлю, рятуючись від мобілізації у росії.

"Країна, яка не воює зі своїми сусідами, знову воює зі своїми сусідами. Чекаємо на результат російських пацифістів. Втім, ні, не чекаємо", — написала вона у своєму Telegram-каналі.

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Варто зазначити, що посол Ізраїлю в Москві Олександр Бен Цві заявив, що ізраїльська сторона контактує з МЗС рф щодо ситуації з нападами на територію Ізраїлю з боку бойовиків із сектору Газа. За його словами, у Тель-Авіві розраховують на розуміння з боку росії, цитують його слова росЗМІ.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня ХАМАС із території сектору Газа масово обстріляв Ізраїль ракетами. Терористи прорвали кордон, захопили прикордонну посаду, вбивши військових, а інших узяли в полон. Сотні палестинців і зі зброєю, і без ринули на територію Ізраїлю. Вони захопили сім населених пунктів, вбивають та беруть у полон ізраїльтян. Терористи знімають страшні відео зі знущаннями з мешканців Ізраїлю та знущанням з тіл загиблих. Ізраїль заявив, що ХАМАС почав війну проти нього і завдає ударів у відповідь по сектору Газа.

"Телеграф" також розповідав, як відомі українці відреагували на події в Ізраїлі. Очевидно, що терористи ХАМАС та російські терористи, по суті, одне й те саме.