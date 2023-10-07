Экс-нардеп Виталий Чепинога специально для "Телеграфа" прокомментировал происходящее в Израиле

Рано утром 7 октября, в Шабате, ХАМАС атаковал Израиль. По территории Израиля был нанесен беспрецедентный ракетный удар, мощностью несколько сотен ракет, с которыми не справился даже знаменитый "Железный купол" противовоздушной обороны. Террористы ХАМАС прорвали пограничные блокпосты и зашли на территорию страны. Идут уличные бои в отдельных городах. Беспилотники атакуют израильские танки и воинские части. Хамасовцы используют дельтапланы…

Похоже, это самая большая атака на Израиль со времен войны Судного дня, 50-летие которой отмечалось как раз вчера.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху провозгласил состояние войны и заговорил в риторике Уинстона Черчилля: "Враг заплатит такую цену, которую он никогда раньше не знал. Я отдал приказ о широкомасштабном призыве резервов, чтобы ответить в войне, которую враг никогда не видел. Мы ведем войну, и мы выйдем из нее победителями".

Правильные, тщательно подобранные слова. Но это может со временем стоить Нетаньяху должности премьер-министра. Ибо уже сейчас видно, что это был невиданный до сих пор в истории, гигантский и недопустимый провал израильских спецслужб! Подготовить и реализовать такую операцию, оставив Израиль в полном неведении… Такого на Святой земле не было со времен основания государства Израиль в 1948 году.

И израильтянам еще предстоит разобраться, как случилось, что несколько десятков хамасовцев сразу захватили город Ашкелон (а это всего лишь 56 км от Тель-Авива), как покойный Пригожин Ростов-на-Дону.

Украинцы в социальных сетях довольно активно откликнулись на эти драматические события на Ближнем Востоке, иногда даже не без злорадства. Но преимущественно с сочувствием к Израилю и пожеланиями победы. Потому что нам это близко. Потому что и на наши города летят ракеты, потому что и мы уже более полутора лет знаем за войну не из телевизора, а из собственного окна.

Нападение ХАМАСа на Израиль 7 октября показало, что в современном глобальном мире не бывает "дальних войн", не бывает чужих локальных конфликтов. Сейчас живем в такие времена, когда каждая война, где бы она ни случилась – своя, собственная. Отсидеться, отсмотреться, перемолчать, переждать – не получится.

Если мировое зло остается безнаказанным, оно приобретает эффект синергии. И если Иран предоставляет России "шахеды", целомудренно переименованные в "герани", потом летящие бомбить украинские города, то это также война и против Израиля и всего мира, а не только против Украины. По сути, это Третья мировая, которую еще боятся признать, потому что "может она как-то и пройдет"… Не пройдет! Глубокая обеспокоенность больше не работает в современном мире. Время требует действий, а не слов. Ибо терроризм также глобальный. События 7 октября показали, что от Харькова до Ашкелона совсем не далеко. В каком-то смысле это наша общая война, общая беда, общий вызов. Не только Израилю и Украине, но всему свободному миру.

С 24 февраля 2022 года Израиль не предоставил никакой существенной военной помощи Украине, несмотря на упорные просьбы, в том числе и со стороны лидеров еврейских организаций Украины. Нынешнее правительство Израиля, во главе с Нетаньяху, предпочитало сохранить дружеские отношения с Москвой. И нужно было дождаться до сегодняшнего дня, чтобы выяснить для себя, что ХАМАС, Москва и Иран – это фактически одно и то же. Хотя всего год назад министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и лидер ХАМАС Исмаил Гания тепло и дружески встречались в Москве как стратегические партнеры. Москва издавна, по возможности, поддерживает ХАМАС, талибов, Ким Чен Ина, террористов Южного Судана и прочую нечисть. Нести зло и сеять дестабилизацию – их миссия. Я не сильно удивлюсь, когда даже узнаю, что дата "7 октября" выбрана не случайно. Это день рождения Путина. Такой своеобразный подарок от террористов – террористу. И стоит посмотреть российские паблики, чтобы увидеть, как в России обрадовались атаке ХАМАСа на Израиль…

Наша миссия – давать отпор, защищать достояние, принципы и ценности свободного мира. И когда мы говорим, что сегодня Украина ведет бой за весь демократический мир, мы не лукавим ни на крошку. Так и есть. Это не пафос, это – обыденность и реальность.

Давайте воздержаться от наставлений и менторства. Пожелаем народу Израиля стойкости и победы в этой войне. Пусть зло будет наказано. В Израиле хорошо это умеют делать. Хотелось бы пожелать правительству Израиля видеть опасность и вызовы издалека. Это – в наших общих интересах.

Украину часто сравнивают с Израилем. Мол, Израиль, ведет войну со своими неадекватными соседями всю свою историю и как-то живет, при чем еще и неплохо. Но мне в голову приходит другое. Не будет мира и покоя, пока возле тебя живет сумасшедший сосед. Никакими "мирными переговорами" его не усмирить и не остановить.

Как когда-то сказала Голда Меир, легендарная премьер-министр Израиля, рожденная в Киеве: "Быть или не быть – это не вопрос компромисса. Либо вам быть, либо не быть"…